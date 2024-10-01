В Уфе мужчина пытается спасти себя и ребенка от агрессивной жены-алкоголички

15:36, 01 окт 2024

В Уфе молодой отец вынужден вступить в борьбу за будущее своей маленькой дочери, столкнувшись с жестокой реальностью алкогольной зависимости супруги.

История этой семьи началась как сказка. В 2014 году двое влюбленных связали себя узами брака, и вскоре их союз благословило рождение дочери. Казалось, что впереди их ждет долгая и счастливая жизнь. Однако судьба распорядилась иначе, когда мать семейства начала свое знакомство с алкоголем.

Постепенное погружение женщины в пучину зависимости началось с, казалось бы, безобидного увлечения пивом. Никто не мог предположить, что это станет началом конца семейной идиллии. Со временем пристрастие усилилось, и на смену слабоалкогольным напиткам пришли более крепкие.

Любящая мать и заботливая жена, оказавшись во власти зеленого змия, превращалась в неуправляемую фурию. Дом, который должен был быть крепостью, стал ареной для жестоких сцен насилия. Муж и маленькая дочь оказались заложниками в этой ситуации, страдая от физического и эмоционального насилия.

Отчаянные попытки мужа спасти семью и вернуть жену к нормальной жизни не увенчались успехом. Он испробовал все: от уговоров и покупки лекарств до организации курсов реабилитации. Однако каждый раз надежда на исцеление разбивалась о новый запой.

Последней каплей стал очередной алкогольный марафон, во время которого женщина жестоко избила мужа. Это заставило его обратиться за помощью в полицию и органы опеки. Решение о разводе далось нелегко, но стало необходимым шагом для защиты себя и ребенка от дальнейшего насилия.

Сейчас отец семейства намерен через суд добиться ограничения родительских прав бывшей супруги. Он нанял адвоката и готов бороться за безопасное и счастливое будущее своей дочери.

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Автор: Алия Карачурина

Фото: скриншот видео

Видео: Башинформ