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На трассе в Башкирии в аварии погиб вахтовик и отец двоих детей

На трассе в Башкирии в аварии погиб вахтовик и отец двоих детей

20:32, 01 окт 2024

Смертельное ДТП случилось ночью в Ишимбайском районе Башкортостана. Автомобиль марки Lada Priora, управляемый 36-летним мужчиной, съехал с дороги и перевернулся. В результате происшествия водитель и его пассажир, 34-летний мужчина, скончались на месте.

По информации близких погибшего водителя, мужчина направлялся в совхоз «Нефтяник» из города Ишимбая. Отсутствие следов торможения на месте аварии породило версию о возможном нахождении водителя в состоянии алкогольного опьянения. Однако некоторые местные жители указывают на неудовлетворительное состояние дорожного покрытия и отсутствие освещения как на потенциальные факторы, способствовавшие трагедии.

Погибший водитель был женат и имел двоих несовершеннолетних детей. Знакомые характеризуют его как ответственного семьянина и выражают сомнение в версии о вождении в нетрезвом виде. Личность второго погибшего пока не установлена.

Сотрудники ГИБДД проводят расследование с целью установления всех обстоятельств происшествия. Назначены соответствующие экспертизы для определения точной причины аварии.

Смертельное ДТП в Башкирии: автомобиль съехал в кювет, водитель погиб

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Смертельное ДТП в Башкирии: автомобиль съехал в кювет, водитель погиб
Автор: Вадим Рудаков
Фото: соцсети
Теги: Ишимбайский район происшествия аварии
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