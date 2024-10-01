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В Башкирии поезд насмерть сбил мужчину

В Башкирии поезд насмерть сбил мужчину

20:43, 01 окт 2024

На железнодорожных путях близ станции Черниковская в Башкирии произошел трагический инцидент. Днем первого октября поезд насмерть сбил мужчину. Несмотря на попытки машиниста предотвратить столкновение, избежать несчастного случая не удалось.

Правоохранительные органы инициировали расследование происшествия. Следственный комитет начал проверку на предмет возможного нарушения правил безопасности на железнодорожном транспорте. Детали инцидента уточняются.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: происшествия
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