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Мотоциклист погиб в аварии с грузовиком в Башкирии

Мотоциклист погиб в аварии с грузовиком в Башкирии

21:00, 01 окт 2024

Трагический инцидент на трассе М5 «Урал» унес жизнь молодого мотоциклиста. Смертельное ДТП случилось в Туймазинском районе Башкирии, недалеко от села Константиновка.

Согласно предварительной информации, на 1315-м километре федеральной автомагистрали мотоцикл под управлением 26-летнего мужчины врезался в грузовой автомобиль «КамАЗ». Водитель большегруза, 67-летний местный житель, в момент аварии поворачивал налево.

Удар оказался настолько сильным, что молодой мотоциклист получил несовместимые с жизнью травмы. Несмотря на оперативное прибытие экстренных служб, спасти его не удалось — он скончался на месте происшествия до приезда медиков.

В данный момент сотрудники Госавтоинспекции и других специальных служб проводят необходимые следственные мероприятия на месте аварии. Цель расследования — установить точную последовательность событий и причины, приведшие к трагедии на дороге.

На трассе в Башкирии в аварии погиб вахтовик и отец двоих детей

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Автор: Алия Карачурина
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Туймазинский район происшествия аварии
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