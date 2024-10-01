Мотоциклист погиб в аварии с грузовиком в Башкирии
21:00, 01 окт 2024
Трагический инцидент на трассе М5 «Урал» унес жизнь молодого мотоциклиста. Смертельное ДТП случилось в Туймазинском районе Башкирии, недалеко от села Константиновка.
Согласно предварительной информации, на 1315-м километре федеральной автомагистрали мотоцикл под управлением 26-летнего мужчины врезался в грузовой автомобиль «КамАЗ». Водитель большегруза, 67-летний местный житель, в момент аварии поворачивал налево.
Удар оказался настолько сильным, что молодой мотоциклист получил несовместимые с жизнью травмы. Несмотря на оперативное прибытие экстренных служб, спасти его не удалось — он скончался на месте происшествия до приезда медиков.
В данный момент сотрудники Госавтоинспекции и других специальных служб проводят необходимые следственные мероприятия на месте аварии. Цель расследования — установить точную последовательность событий и причины, приведшие к трагедии на дороге.