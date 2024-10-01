В Башкирии многодетная семья спаслась из горящего дома
21:27, 01 окт 2024
В одном из населенных пунктов Караидельского района Башкирии произошло чрезвычайное происшествие. Огонь охватил жилище, в котором обитала многодетная семья. Благодаря слаженным действиям сотрудников противопожарной службы, удалось избежать трагедии и спасти людей от опасности.
Инцидент случился в селе Ургуш, где загорелся 2-квартирный дом. Пятеро жильцов, включая троих несовершеннолетних, успели покинуть горящее здание. На время расследования обстоятельств происшествия погорельцы разместились у близких.
Эксперты приступили к выяснению источника возгорания и оценке масштабов разрушений. Предварительные данные о причинах пожара пока не сообщаются.
Автор: Вадим Рудаков
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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