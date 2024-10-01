В Уфе задержан 21-летний парень, устроивший разбой в магазине с тремя подростками

21:43, 01 окт 2024

В Уфе четверо молодых людей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили совершить кражу в магазине на улице Кольцевой.

Первая попытка хищения увенчалась успехом — группе удалось незаметно вынести снеки и алкогольные напитки. Очередная жажда легкой наживы привела их обратно в торговую точку. На этот раз бдительный охранник заметил подозрительное поведение посетителей.

Ситуация накалилась, когда один из злоумышленников, угрожая ножом, схватил товар с полки. Завязалась потасовка, после которой компания спешно покинула место происшествия.

Благодаря оперативной работе сотрудников уголовного розыска, преступники были быстро идентифицированы и задержаны. Выяснилось, что организатором группы выступил 21-летний безработный, который в тот же день познакомился с тремя 16-летними подростками.

В настоящее время главный фигурант дела находится под стражей, а его несовершеннолетние сообщники — под подпиской о невыезде. Правоохранительные органы возбудили уголовные дела по статьям «Кража» и «Разбой».

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Автор: Вадим Рудаков

Фото: скриншот видео