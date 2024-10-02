В Башкирии найдены погибшими пятеро пропавших без вести

21:32, 02 окт 2024

В Башкирии на протяжении сентября велся поиск 112 пропавших.

Согласно данным, предоставленным добровольческим поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт», результаты операции оказались неоднозначными. С одной стороны, благодаря усилиям волонтеров и профессиональных спасателей удалось установить местонахождение большинства пропавших. 83 человека были обнаружены живыми и возвращены к своим семьям.

Однако не обошлось и без трагических известий. Пятеро из числа разыскиваемых были найдены мертвыми.

Стоит отметить, что поисковые мероприятия еще не завершены полностью. На данный момент судьба 16 жителей республики остается неизвестной.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: Лиза Алерт. Башкортостан