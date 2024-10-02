В Башкирии осудят водителя по вине которого в ДТП погибли 4 человека

22:27, 02 окт 2024

В Башкирии завершилось расследование резонансного дела о смертельном ДТП, произошедшем на автомобильной дороге Магнитогорск-Ира. Главным фигурантом стал 39-летний мужчина из Мелеузовского района, чьи действия привели к трагическим последствиям.

Роковые события развернулись в один из апрельских дней, когда обвиняемый, находясь под воздействием алкоголя, решил сесть за руль автомобиля ВАЗ-21102. Его безрассудное решение обернулось аварией на 346-м километре трассы. Не сумев совладать с управлением, водитель выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с «Chevrolet Ланос».

Удар оказался настолько сильным, что четверо людей погибли мгновенно. Среди жертв — 3 пассажира иномарки, включая двоих несовершеннолетних, а также один пассажир ВАЗа.

Следствие установило все обстоятельства происшествия, и теперь дело передано в Кугарчинский межрайонный суд. Виновник аварии полностью признал свою вину. В ближайшее время суд рассмотрит материалы дела и вынесет приговор.

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Автор: Вадим Рудаков

Фото: Прокуратура РБ