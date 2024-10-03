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В Башкирии 18-летний парень получил ожоги, пытаясь потушить пожар на зерноскладе

В Башкирии 18-летний парень получил ожоги, пытаясь потушить пожар на зерноскладе

09:41, 03 окт 2024

Восемнадцатилетний житель села Ярославка получил серьезные ожоги, пытаясь самостоятельно потушить крупный пожар на сельскохозяйственном объекте

В минувшие сутки в селе Ярославка Дуванского района Республики Башкортостан произошел пожар на местном зернохранилище.

Огонь стремительно распространился по помещению зернохранилища, площадь которого составляет около 2000 квадратных метров. В здании на момент возгорания находились значительные запасы пшеницы и ржи.

До прибытия профессиональных пожарных расчетов 18-летний местный житель предпринял самостоятельную попытку борьбы с огнем. В результате юноша получил серьезные ожоги и был экстренно доставлен в больницу, где сейчас находится под наблюдением медиков.

Благодаря оперативному реагированию пожарных расчетов МЧС и добровольных пожарных формирований возгорание удалось локализовать и полностью ликвидировать. Сейчас на месте происшествия работает следственная группа, которая устанавливает точные причины возникновения пожара и оценивает масштаб нанесенного ущерба.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Дуванский район происшествия пожар
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