В Башкирии 18-летний парень получил ожоги, пытаясь потушить пожар на зерноскладе

09:41, 03 окт 2024

Восемнадцатилетний житель села Ярославка получил серьезные ожоги, пытаясь самостоятельно потушить крупный пожар на сельскохозяйственном объекте

В минувшие сутки в селе Ярославка Дуванского района Республики Башкортостан произошел пожар на местном зернохранилище.

Огонь стремительно распространился по помещению зернохранилища, площадь которого составляет около 2000 квадратных метров. В здании на момент возгорания находились значительные запасы пшеницы и ржи.

До прибытия профессиональных пожарных расчетов 18-летний местный житель предпринял самостоятельную попытку борьбы с огнем. В результате юноша получил серьезные ожоги и был экстренно доставлен в больницу, где сейчас находится под наблюдением медиков.

Благодаря оперативному реагированию пожарных расчетов МЧС и добровольных пожарных формирований возгорание удалось локализовать и полностью ликвидировать. Сейчас на месте происшествия работает следственная группа, которая устанавливает точные причины возникновения пожара и оценивает масштаб нанесенного ущерба.

Еще больше новостей можно узнать в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь на наши сообщества Вконтакте и Одноклассники.

Читайте также: В Башкирии многодетная семья спаслась из горящего дома

Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ