В Башкирии мужчина ограбил ларек с шаурмой из-за нехватки денег

09:52, 03 окт 2024

В башкирском городе Янауле произошел необычный случай ограбления, где главными действующими лицами стали голодный злоумышленник и скромный киоск с шаурмой.

Инцидент произошел глубокой ночью. 25-летний местный житель, испытывавший финансовые затруднения, обратил внимание на закрытый киоск быстрого питания.

Проникнув в помещение через окно, злоумышленник обнаружил в кассе дневную выручку — около 32 тысяч рублей. Однако вместо того, чтобы потратить похищенные средства на еду, преступник направился в ближайший алкомагазин, где и спустил всю добычу.

Утром владелец торговой точки, 32-летний предприниматель, обнаружил следы взлома и отсутствие выручки. Бизнесмен обратился в правоохранительные органы. Благодаря оперативной работе полиции и криминалистов, личность преступника была установлена. Выяснилось, что задержанный уже имел проблемы с законом.

На допросе молодой человек полностью признал свою вину. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело, а сам он находится под подпиской о невыезде.

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Автор: Вадим Рудаков

Фото: МВД по РБ