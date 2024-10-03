62-летний мужчина погиб при пожаре в Башкирии

10:09, 03 окт 2024

В ночь на четверг, 3 октября, в деревне Узбяково Гафурийского района Республики Башкортостан произошла трагедия, в результате которой погиб местный житель.

Сигнал о возгорании поступил на пульт экстренных служб ночью. К моменту прибытия пожарных расчетов одноэтажный деревянный дом уже полностью был охвачен огнем. На борьбу с пламенем немедленно были брошены все доступные силы — три единицы спецтехники и пять специалистов, включая как профессиональных пожарных МЧС, так и добровольцев из близлежащих населенных пунктов.

Несмотря на оперативное реагирование и слаженные действия спасателей, трагедии избежать не удалось. В ходе разбора сгоревших конструкций спасатели обнаружили тело владельца дома — мужчины 62 лет. Предварительные данные указывают на то, что погибший мог находиться внутри здания с момента начала пожара.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа совместно с дознавателями МЧС. Специалисты тщательно исследуют все обстоятельства случившегося, чтобы установить точную причину возгорания и факторы, приведшие к гибели человека.

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Автор: Вадим Рудаков

Фото: МЧС по РБ