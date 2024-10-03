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В Уфе задержан иностранец с фальшивым водительским удостоверением

В Уфе задержан иностранец с фальшивым водительским удостоверением

11:51, 03 окт 2024

В Уфе бдительность сотрудников ДПС помогла выявить очередную попытку обмана с использованием фальшивого водительского удостоверения.

Инцидент произошел в отделении Госавтоинспекции, куда 32-летний гражданин иностранного государства обратился с, казалось бы, обычной просьбой — вернуть его автомобиль со штрафстоянки. Однако рутинная процедура проверки документов обернулась для мужчины серьезными проблемами с законом.

Опытные инспекторы сразу обратили внимание на подозрительные детали в предъявленном водительском удостоверении. Вместо предусмотренного стандартами электронного чипа на документе красовалась обычная фотография владельца. Эта и другие несоответствия установленному образцу стали основанием для задержания иностранца.

По данному факту начато расследование. Как подчеркнул руководитель республиканской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов, использование поддельных документов является уголовно наказуемым деянием. Нарушителю теперь придется ответить перед законом за свои действия.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: ГАИ Башкирии
Теги: Уфа происшествия
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