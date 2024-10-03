В Уфе столкнулись три автомобиля: погибли пожилые муж и жена

15:22, 03 окт 2024

В Уфе произошла трагическая авария с участием трех автомобилей, в результате которой погибли два человека. Инцидент, случился 3 октября на улице Перспективной.

По предварительным данным, в ДТП попали три транспортных средства: ВАЗ-2115, Renault Duster и Lada Niva. Удар оказался настолько сильным, что находившиеся в Renault супруги — 75-летний водитель и его 72-летняя жена — получили несовместимые с жизнью травмы. К моменту прибытия бригады скорой помощи оба пассажира скончались на месте происшествия.

Серьезность ситуации подтверждается тем, что на место аварии лично прибыл врио начальника управления ГИБДД МВД по республике, подполковник полиции Олег Дмитриев. Его присутствие необходимо для эффективной координации работы сотрудников правоохранительных органов и тщательного изучения всех обстоятельств случившегося.

В данный момент следственные органы проводят комплексное расследование происшествия. Специалистам предстоит установить точную последовательность событий, приведших к столкновению, и определить степень ответственности каждого из участников дорожно-транспортного происшествия.

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Автор: Вадим Рудаков

Фото: ГИБДД по РБ