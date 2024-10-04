В Башкирии разыскивают вандалов, повредивших городскую стелу

10:09, 04 окт 2024

В башкирском городе Благовещенске неизвестные повредили городскую стелу. Об этом происшествии стало известно из публикации главы города Анны Карабановой в социальных сетях.

Вандалами были демонтированы электрические провода, уничтожены осветительные приборы, а также нанесен ущерб основанию монумента. По предварительным данным, к инциденту могут быть причастны несовершеннолетние, которых очевидцы заметили катающимися на самокатах возле стелы.

Городская администрация уже располагает информацией о предполагаемых виновниках происшествия. Мэр города подчеркнула намерение довести расследование до логического завершения и призвала родителей к более внимательному контролю за времяпрепровождением своих детей.

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Автор: Алия Карачурина

Фото: соцсети