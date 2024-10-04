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В Башкирии спасатели помогли двум заблудившимся туристкам

В Башкирии спасатели помогли двум заблудившимся туристкам

11:18, 04 окт 2024

В горной местности Белорецкого района Башкирии произошел случай, благополучно завершившийся благодаря профессионализму местных спасателей. Две 25-летние путешественницы заблудились при восхождении на гору Первая Малиновая вечером 3 октября.

Сохранив самообладание в сложной ситуации, девушки тут же обратились за помощью в экстренные службы. Сотрудники республиканского Комитета по чрезвычайным ситуациям дистанционно проинструктировали путешественниц о способах определения местоположения. После получения точных координат спасатели быстро обнаружили и сопроводили туристок к безопасному месту. К счастью, состояние здоровья девушек не вызвало опасений у специалистов.

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Две туристки заблудились на Айгирских скалах в Башкирии

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Теги: Белорецкий район происшествия
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