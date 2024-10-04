В Башкирии спасатели помогли двум заблудившимся туристкам
11:18, 04 окт 2024
В горной местности Белорецкого района Башкирии произошел случай, благополучно завершившийся благодаря профессионализму местных спасателей. Две 25-летние путешественницы заблудились при восхождении на гору Первая Малиновая вечером 3 октября.
Сохранив самообладание в сложной ситуации, девушки тут же обратились за помощью в экстренные службы. Сотрудники республиканского Комитета по чрезвычайным ситуациям дистанционно проинструктировали путешественниц о способах определения местоположения. После получения точных координат спасатели быстро обнаружили и сопроводили туристок к безопасному месту. К счастью, состояние здоровья девушек не вызвало опасений у специалистов.
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