НефАЗ столкнулся с 13 автомобилями на улице Зорге в Уфе

14:15, 04 окт 2024

4 октября утром, на ул. Р. Зорге в городе Уфе случилась массовая авария. Городской автобус, покидая территорию автопарка, задел множество припаркованных автомобилей.

В результате происшествия пострадал только водитель транспортного средства, которому впоследствии оказали необходимую медицинскую помощь. Примечательно, что в момент аварии автобус следовал без пассажиров.

По словам водителя, причиной инцидента стал технический сбой — произошло заклинивание коробки передач. В общей сложности повреждения получили 13 легковых автомобилей, находившихся на стоянке.

В настоящее время на месте работают представители дорожной полиции. Параллельно начата прокурорская проверка обстоятельств аварии.

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Автор: Алия Карачурина

Фото: ГИБДД по РБ