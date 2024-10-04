«Болгарка» едва не убила жителя Башкирии

16:53, 04 окт 2024

В Нефтекамске произошел серьезный несчастный случай при проведении строительных работ, который мог закончиться трагически, если бы не своевременное вмешательство квалифицированных медиков. Местные хирурги провели уникальную операцию, спасшую жизнь и речь пострадавшему работнику.

Инцидент случился во время проведения работ с применением угловой шлифовальной машины, известной в народе как «болгарка». У 58-летнего рабочего во время использования инструмента произошло разрушение режущего диска. Осколки диска нанесли мужчине тяжелые травмы в области шеи, повредив жизненно важные органы: трахею, хрящевые ткани, мышечные волокна и голосовые связки.

Пострадавшего немедленно доставили в медицинское учреждение, где бригада хирургов приступила к сложной многоэтапной операции. Врачи успешно восстановили дыхательные пути, выполнили пластическую реконструкцию поврежденных голосовых связок и провели необходимую трахеостомию. Благодаря высокому профессионализму медицинского персонала удалось не только сохранить жизнь пациента, но и восстановить его способность говорить.

После курса лечения и реабилитации мужчина был выписан из больницы. По оценкам врачей, его состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом случае сообщил министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин на своей личной странице в соцсетях. Чиновник особо отметил важность строгого соблюдения правил техники безопасности во время работы со шлифовальными машинами, подчеркнув, что пренебрежение мерами предосторожности может привести к необратимым последствиям.

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Автор: Алия Карачурина