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Житель Уфы избил уборщицу, обвинив ее в смерти кота

Житель Уфы избил уборщицу, обвинив ее в смерти кота

21:33, 04 окт 2024

В Уфе конфликт, возникший на почве предполагаемой гибели домашнего животного, едва не стоил жизни работнице коммунальной службы.

По данным регионального Следственного комитета, инцидент произошел в одном из высотных домов Уфы. Подвыпивший мужчина совершил жестокое нападение на уборщицу подъездов. Причиной агрессии стало безосновательное подозрение в том, что именно она причастна к гибели его кота, якобы выброшенного с 24 этажа здания.

В результате нападения пострадавшая получила серьезные повреждения. Медики диагностировали у женщины тяжелую черепно-мозговую травму, состояние пациентки оценивается как крайне тяжелое. В настоящее время она находится в коме, а врачи прилагают все усилия для спасения ее жизни.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». На время проведения следственных действий агрессивный жилец заключен под стражу. Следователи продолжают сбор доказательств и выяснение всех обстоятельств происшествия.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: Уфа происшествия
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