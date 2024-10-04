Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Найдено тело пропавшего в мае жителя Башкирии

Найдено тело пропавшего в мае жителя Башкирии

21:39, 04 окт 2024

Четырехмесячная история поисков завершилась трагедией в башкирском городе Янауле. Правоохранительные органы подтвердили факт обнаружения тела 32-летнего Фирзара Гарипова, который считался пропавшим без вести с конца весны этого года.

История началась 22 мая, когда местный житель Фирзар Гарипов покинул свой дом в Янауле и пропал. Исчезновение мужчины вызвало серьезную обеспокоенность среди родственников, которые, не получив от него никаких известий, обратились за помощью к правоохранительным органам.

В поисковой операции приняли участие не только сотрудники полиции, но и добровольцы из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». На протяжении всего лета волонтеры и полицейские прочесывали местность, опрашивали возможных свидетелей и проверяли все поступающие сведения о возможном местонахождении пропавшего.

Сегодня поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» официально подтвердил завершение поисковой операции, сообщив о трагическом исходе. Детали произошедшего и обстоятельства гибели Фирзара Гарипова в настоящее время не разглашаются в интересах следствия.

В Башкирии найдены погибшими пятеро пропавших без вести

Читайте также:

В Башкирии найдены погибшими пятеро пропавших без вести
Автор: Вадим Рудаков
Фото: соцсети
Теги: Янаул происшествия поиск
Читайте также

Сотрудники экстренных служб подвели итог 125 дня поисковой операции пропавшего в Уфе подростка
Происшествия в Башкирии
Сотрудники экстренных служб подвели итог 125 дня поисковой операции пропавшего в Уфе подростка
В Уфе разыскивают 29-летнего мужчину, пропавшего более недели назад
Происшествия в Башкирии
В Уфе разыскивают 29-летнего мужчину, пропавшего более недели назад
В Башкирии пропал 44-летний житель Мишкинского района
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропал 44-летний житель Мишкинского района
В Башкирии пропал житель Туймазов Артур Валидов
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропал житель Туймазов Артур Валидов


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok