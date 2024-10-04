Найдено тело пропавшего в мае жителя Башкирии

21:39, 04 окт 2024

Четырехмесячная история поисков завершилась трагедией в башкирском городе Янауле. Правоохранительные органы подтвердили факт обнаружения тела 32-летнего Фирзара Гарипова, который считался пропавшим без вести с конца весны этого года.

История началась 22 мая, когда местный житель Фирзар Гарипов покинул свой дом в Янауле и пропал. Исчезновение мужчины вызвало серьезную обеспокоенность среди родственников, которые, не получив от него никаких известий, обратились за помощью к правоохранительным органам.

В поисковой операции приняли участие не только сотрудники полиции, но и добровольцы из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». На протяжении всего лета волонтеры и полицейские прочесывали местность, опрашивали возможных свидетелей и проверяли все поступающие сведения о возможном местонахождении пропавшего.

Сегодня поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» официально подтвердил завершение поисковой операции, сообщив о трагическом исходе. Детали произошедшего и обстоятельства гибели Фирзара Гарипова в настоящее время не разглашаются в интересах следствия.

Читайте также: В Башкирии найдены погибшими пятеро пропавших без вести

Автор: Вадим Рудаков

Фото: соцсети