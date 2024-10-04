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В Башкирии пьяных дебоширов высадили из поездов дальнего следования

В Башкирии пьяных дебоширов высадили из поездов дальнего следования

21:47, 04 окт 2024

На двух железнодорожных маршрутах произошли инциденты с нетрезвыми пассажирами, вынудившие транспортную полицию принять решительные меры. Сотрудники уфимского линейного управления МВД России на транспорте были вынуждены высадить троих мужчин с поездов за агрессивное поведение и нарушение общественного порядка.

Инциденты произошли на маршрутах Караганда — Самара и Москва — Челябинск. По информации правоохранительных органов, пассажиры, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, создавали дискомфорт для других путешественников своим вызывающим поведением. Проводники поездов неоднократно делали замечания нарушителям, призывая их к порядку, однако их требования остались без внимания.

Ситуация потребовала вмешательства сотрудников транспортной полиции, которые приняли решение о принудительной высадке дебоширов. За свои противоправные действия нарушители получили административные штрафы. Представители ведомства особо подчеркнули, что в подобных случаях компания перевозчик не возвращает стоимость билетов за непройденный участок пути и не компенсирует расходы на перевозку багажа.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: Уфа происшествия дебош
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