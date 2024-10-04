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В Уфе спасатели обследовали 16 км реки Белой в поисках пропавшего подростка

В Уфе спасатели обследовали 16 км реки Белой в поисках пропавшего подростка

22:05, 04 окт 2024

В Уфе продолжается одна из самых продолжительных поисковых операций последних лет. Шестой месяц спасательные службы и правоохранительные органы разыскивают 14-летнего Дамира Адигамова, пропавшего весной этого года вместе со своим другом.

История, начавшаяся 30 марта 2024 года с исчезновения двух школьников — Дамира Адигамова и 13-летнего Павла Паличева, потрясла жителей башкирской столицы. Трагический поворот в расследовании произошел в конце мая, когда спасатели обнаружили тело Павла в реке Белой около Парка Победы. Однако судьба Дамира до сих пор остается неизвестной.

4 октября профессиональные спасатели провели масштабную поисковую операцию. Сотрудники Управления гражданской защиты Уфы совместно с Центральным поисково-спасательным отрядом Аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по ЧС обследовали значительный участок реки Белой. В ходе рейда спасатели на катере тщательно осмотрели 16 километров водной акватории и прибрежной зоны.

Несмотря на все предпринятые усилия, 189-й день поисков завершился без результата. Следов пропавшего подростка обнаружить не удалось. Поисково-спасательные мероприятия продолжаются.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия поиск
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