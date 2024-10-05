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В Уфе водитель Renault Logan сбил 9-летнего пешехода

В Уфе водитель Renault Logan сбил 9-летнего пешехода

11:23, 05 окт 2024

В минувший четверг, 3 октября, в Уфе, на пересечении улиц Достоевского и Мажита Гафури произошло ДТП, в результате которого пострадал 9-летний мальчик.

Инцидент произошел днем, когда водитель автомобиля Renault Logan, мужчина 56 лет, двигаясь по указанному маршруту, совершил наезд на ребенка. Примечательно, что мальчик пересекал проезжую часть в неположенном месте, игнорируя находящийся поблизости пешеходный переход.

Оперативно прибывшие на место происшествия медики осмотрели пострадавшего и констатировали травмы различной степени тяжести. После проведения первичного медицинского осмотра в ближайшем медучреждении врачи приняли решение отпустить ребенка домой, поскольку его состояние не требовало госпитализации.

В данный момент сотрудники ГИБДД проводят расследование происшествия для установления всех деталей случившегося.

Представители дорожной полиции в связи с произошедшим обращают особое внимание граждан на необходимость строгого соблюдения правил дорожного движения. Они подчеркивают важность использования специально оборудованных пешеходных переходов и настоятельно рекомендуют носить световозвращающие элементы на одежде, особенно в условиях недостаточной видимости. Эти простые меры могут существенно снизить риск подобных происшествий и сохранить жизнь и здоровье всех участников дорожного движения.

В Башкирии погиб пешеход в результате наезда на трассе Магнитогорск-Ира

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Уфа происшествия ДТП
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