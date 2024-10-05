В Башкирии столкнулись «Лада» и грузовик: погиб водитель легковушки

21:28, 05 окт 2024

В Татышлинском районе Республики Башкортостан произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. На автодороге Бураево — Старобалтачево — Куеда столкнулись легковой автомобиль «Лада Калина» и грузовик марки «Ситрак».

По предварительным данным, в результате столкновения водитель легкового автомобиля, мужчина 57 лет, получил травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие на место происшествия медики констатировали его смерть. Водитель грузовика, 36-летний мужчина, остался жив.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и других экстренных служб. Проводится расследование с целью установления всех обстоятельств и причин произошедшего ДТП.

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Автор: Вадим Рудаков

Фото: ГАИ по РБ