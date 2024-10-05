Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии столкнулись «Лада» и грузовик: погиб водитель легковушки

В Башкирии столкнулись «Лада» и грузовик: погиб водитель легковушки

21:28, 05 окт 2024

В Татышлинском районе Республики Башкортостан произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. На автодороге Бураево — Старобалтачево — Куеда столкнулись легковой автомобиль «Лада Калина» и грузовик марки «Ситрак».

По предварительным данным, в результате столкновения водитель легкового автомобиля, мужчина 57 лет, получил травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие на место происшествия медики констатировали его смерть. Водитель грузовика, 36-летний мужчина, остался жив.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и других экстренных служб. Проводится расследование с целью установления всех обстоятельств и причин произошедшего ДТП.

НефАЗ столкнулся с 13 автомобилями на улице Зорге в Уфе

Читайте также:

НефАЗ столкнулся с 13 автомобилями на улице Зорге в Уфе
Автор: Вадим Рудаков
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Татышлинский район происшествия аварии
Читайте также

Смертельное ДТП в Башкирии: автомобиль съехал в кювет, водитель погиб
Происшествия в Башкирии
Смертельное ДТП в Башкирии: автомобиль съехал в кювет, водитель погиб
Смертельное ДТП в Башкирии: водитель легковушки погиб при столкновении с КамАЗом
Происшествия в Башкирии
Смертельное ДТП в Башкирии: водитель легковушки погиб при столкновении с КамАЗом
Смертельное ДТП в Башкирии: Ford Focus врезался в грузовик, погиб водитель
Происшествия в Башкирии
Смертельное ДТП в Башкирии: Ford Focus врезался в грузовик, погиб водитель
Авария в Татышлинском районе: лоб в лоб столкнулись «Лада-Калина» и «Шевроле-Нива»
Происшествия в Башкирии
Авария в Татышлинском районе: лоб в лоб столкнулись «Лада-Калина» и «Шевроле-Нива»


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok