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Смертельное ДТП на трассе Уфа-Оренбург: погибла пассажирка Volkswagen

Смертельное ДТП на трассе Уфа-Оренбург: погибла пассажирка Volkswagen

21:35, 05 окт 2024

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром в Мелеузовском районе Башкортостана. На федеральной трассе Р-240, соединяющей Уфу и Оренбург, столкнулись два автомобиля, в результате чего погибла пожилая женщина.

Инцидент произошел на 213-м километре автомагистрали, где пересекаются главная и второстепенная дороги. Молодой водитель кроссовера «Рено Дастер» при выезде на основную трассу нарушил правила дорожного движения, не предоставив преимущество автомобилю «Фольксваген Поло», двигавшемуся по главной дороге.

Столкновение оказалось фатальным для 70-летней пассажирки «Фольксвагена» — полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, женщина скончалась на месте происшествия. Водителя легкового автомобиля с травмами различной степени тяжести экстренно госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение.

Примечательно, что виновник аварии не получил никаких травм. В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа ГИБДД, которая проводит тщательное расследование обстоятельств трагедии и устанавливает точные причины случившегося.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Мелеузовский район происшествия аварии
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