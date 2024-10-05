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Блогер из Уфы случайно «вызвал» пожарных на свой день рождения

Блогер из Уфы случайно «вызвал» пожарных на свой день рождения

21:43, 05 окт 2024

Стремление создать незабываемую атмосферу праздника иногда приводит к неожиданным последствиям. Именно такая история произошла на днях в одном из караоке-баров Уфы, где отмечал день рождения известный местный блогер Ирек Хафизов.

Праздничный вечер обещал стать особенным благодаря креативной задумке супруги именинника Альбины. Желая удивить гостей, она запланировала эффектную подачу десертов с использованием тяжелого дыма — популярного в последнее время элемента праздничного декора. Однако реализация этой идеи пошла не совсем по плану.

Плотные клубы дыма, окутавшие праздничный стол, оказались настолько густыми, что автоматическая система безопасности заведения среагировала незамедлительно. Сработавшая пожарная сигнализация привела к тому, чего никто из гостей не ожидал — на место прибыл пожарный расчет, а всем посетителям караоке-бара пришлось покинуть помещение согласно правилам эвакуации.

К счастью, инцидент обошелся без серьезных последствий — никакого реального возгорания не произошло. Более того, организатор праздника Альбина отнеслась к ситуации с юмором, хотя и призналась, что первоначальная цель — создание эффектных фото и видеоматериалов — не была достигнута из-за чрезмерной концентрации дыма.

Делясь опытом с подписчиками в своем блоге, Альбина предостерегла их от подобных экспериментов в закрытых помещениях, напомнив о важности учета всех возможных последствий при планировании праздничных мероприятий.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: из архива Альбины Хафизовой
Теги: Уфа
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