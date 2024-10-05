18-летняя жительница Башкирии пропала при загадочных обстоятельствах

21:57, 05 окт 2024

В башкирском селе Иглино первого октября при загадочных обстоятельствах пропала молодая девушка. Ульяна Матвеева, которой исполнилось 18 лет, ушла из дома и перестала выходить на связь с близкими.

Поисково-спасательный отряд «БашРегионСпас» начал поисковую операцию. По информации волонтеров, в последний раз девушку видели одетой в черную жилетку, темную толстовку, джинсы такого же цвета и кроссовки. Полное отсутствие контакта с родственниками вызывает серьезное беспокойство у правоохранительных органов и поисковиков.

Для облегчения поисков спасатели распространили подробное описание пропавшей. Ульяна имеет худощавое телосложение, ее рост составляет 169 сантиметров. У девушки черные волосы и карие глаза.

Координаторы поисковой операции призывают всех жителей региона проявить бдительность и гражданскую сознательность. Любая информация, даже кажущаяся незначительной, может оказаться решающей для успешного завершения поисков. Сообщить данные о возможном местонахождении Ульяны Матвеевой можно по единому номеру службы спасения 112 или по специально выделенной линии: 8-937-3-102-112.

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Автор: Вадим Рудаков

Фото: соцсети