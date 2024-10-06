В Башкирии оперативно потушили загоревшийся при уборке урожая комбайн

11:22, 06 окт 2024

В Башкирии на сельскохозяйственных угодьях вблизи деревни Алексеевка экстренным службам пришлось бороться с возгоранием зерноуборочной техники.

Инцидент произошел в разгар уборочной кампании. Огонь вспыхнул в молотильном механизме комбайна прямо во время работы в поле. Ситуация требовала незамедлительного вмешательства специалистов пожарной службы.

Благодаря профессионализму и оперативности пожарных расчетов, прибывших на место происшествия, возгорание удалось локализовать и ликвидировать на начальной стадии. Площадь пожара составила один квадратный метр. В результате происшествия никто из работников не получил травм или повреждений.

В настоящее время технические эксперты проводят расследование причин возгорания для предотвращения подобных случаев в будущем.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ