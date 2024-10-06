В Краснокамском районе Башкирии погибла женщина при пожаре в частном доме

11:35, 06 окт 2024

В ночь на 6 октября 2024 года трагическое происшествие всколыхнуло небольшое село Кариево, расположенное в Краснокамском районе Республики Башкортостан. В пожаре погибла местная жительница.

Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы ночью. Пожар стремительно распространился по деревянной веранде, пристроенной к основному строению, и вскоре охватил весь жилой дом. Несмотря на оперативное прибытие пожарных расчетов, спасти 58-летнюю хозяйку дома не удалось.

Пожарные бригады, прибывшие на место происшествия, обнаружили бездыханное тело владелицы жилища во время тушения пожара. В настоящее время следственная группа тщательно исследует все детали случившегося, чтобы установить точную причину возникновения пожара.

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Автор: Вадим Рудаков

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ