В Краснокамском районе Башкирии погибла женщина при пожаре в частном доме
11:35, 06 окт 2024
В ночь на 6 октября 2024 года трагическое происшествие всколыхнуло небольшое село Кариево, расположенное в Краснокамском районе Республики Башкортостан. В пожаре погибла местная жительница.
Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы ночью. Пожар стремительно распространился по деревянной веранде, пристроенной к основному строению, и вскоре охватил весь жилой дом. Несмотря на оперативное прибытие пожарных расчетов, спасти 58-летнюю хозяйку дома не удалось.
Пожарные бригады, прибывшие на место происшествия, обнаружили бездыханное тело владелицы жилища во время тушения пожара. В настоящее время следственная группа тщательно исследует все детали случившегося, чтобы установить точную причину возникновения пожара.
Автор: Вадим Рудаков
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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