Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Краснокамском районе Башкирии погибла женщина при пожаре в частном доме

В Краснокамском районе Башкирии погибла женщина при пожаре в частном доме

11:35, 06 окт 2024

В ночь на 6 октября 2024 года трагическое происшествие всколыхнуло небольшое село Кариево, расположенное в Краснокамском районе Республики Башкортостан. В пожаре погибла местная жительница.

Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы ночью. Пожар стремительно распространился по деревянной веранде, пристроенной к основному строению, и вскоре охватил весь жилой дом. Несмотря на оперативное прибытие пожарных расчетов, спасти 58-летнюю хозяйку дома не удалось.

Пожарные бригады, прибывшие на место происшествия, обнаружили бездыханное тело владелицы жилища во время тушения пожара. В настоящее время следственная группа тщательно исследует все детали случившегося, чтобы установить точную причину возникновения пожара.

В Башкирии оперативно потушили загоревшийся при уборке урожая комбайн

Читайте также:

В Башкирии оперативно потушили загоревшийся при уборке урожая комбайн
Автор: Вадим Рудаков
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Краснокамский район происшествия пожар
Читайте также

62-летний мужчина погиб при пожаре в Башкирии
Происшествия в Башкирии
62-летний мужчина погиб при пожаре в Башкирии
В Башкирии в огне погибла 53-летняя женщина
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в огне погибла 53-летняя женщина
В Башкирии в сгоревшем доме обнаружили труп женщины
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в сгоревшем доме обнаружили труп женщины
В Башкирии при пожаре в доме погибла женщина-инвалид
Происшествия в Башкирии
В Башкирии при пожаре в доме погибла женщина-инвалид


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok