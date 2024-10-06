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Под Уфой «Нива» врезалась в стоящий грузовик: есть пострадавшие

Под Уфой «Нива» врезалась в стоящий грузовик: есть пострадавшие

13:38, 06 окт 2024

На федеральной трассе М5 в Уфимском районе Республики Башкортостан произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Легковой автомобиль «Нива Шевроле» врезался в прицеп грузовика, который находился на обочине дороги вблизи деревни Уптино.

Инцидент потребовал оперативного вмешательства экстренных служб. Спасателям пришлось применить специальное оборудование для извлечения пассажира из искореженного в результате столкновения автомобиля. В момент аварии в легковой машине находились два человека — водитель и пассажир, оба получили травмы различной степени тяжести.

Медицинская бригада, прибывшая на место происшествия, оказала необходимую помощь пострадавшим. Примечательно, что водитель «Нивы» отказался от предложенной госпитализации после первичного осмотра. Водитель грузового автомобиля не пострадал в результате столкновения.

В настоящее время представители Государственного комитета Республики Башкортостан проводят тщательное расследование происшествия для установления всех обстоятельств и причин аварии. Специалистам предстоит выяснить, почему произошло столкновение и были ли соблюдены все правила остановки грузового транспорта на обочине трассы.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Теги: Уфимский район происшествия аварии
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