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ГИБДД Уфы привлекла к ответственности юношу, высунувшегося из окна авто

ГИБДД Уфы привлекла к ответственности юношу, высунувшегося из окна авто

21:53, 06 окт 2024

В Уфе сотрудники Госавтоинспекции пресекли опасное поведение молодых людей на дороге. Инцидент, создавший угрозу безопасности дорожного движения, произошел на одной из городских магистралей столицы Башкортостана.

По данным правоохранительных органов, 19-летний пассажир автомобиля Volkswagen Polo решился на крайне рискованный поступок — во время движения транспортного средства молодой человек наполовину высунулся из окна машины. Подобное поведение не только противоречит правилам дорожного движения, но и создает реальную угрозу жизни и здоровью как самого нарушителя, так и других участников движения.

Внимание сотрудников ГИБДД привлекла видеозапись происшествия, опубликованная в социальных сетях. Благодаря оперативному мониторингу интернет-пространства и профессиональной работе правоохранителей, личности всех участников инцидента были установлены в кратчайшие сроки.

По результатам проверки на водителя и пассажира составили административные протоколы. Действия молодых людей получили соответствующую правовую оценку, а сам случай послужит предостережением для других участников дорожного движения.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Уфа происшествия
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