20-летний парень разбился насмерть на трассе в Башкирии

22:00, 06 окт 2024

Трагический инцидент произошел в минувшую субботу на автомобильной трассе, соединяющей Нефтекамск и Янаул в Республике Башкортостан. Лобовое столкновение двух автомобилей привело к гибели обоих водителей, одним из которых оказался 20-летний студент из Янаула.

Даниель, недавно отпраздновавший свое двадцатилетие, учился в Удмуртском государственном университете в Ижевске. Молодой человек совмещал учебу с работой — трудился в кальянной и подрабатывал в такси, стремясь самостоятельно оплачивать свое образование. Роковой вечер застал его за рулем Lada Priora во время очередного вызова такси.

По данным предварительного расследования, автомобиль Даниеля столкнулся с Renault Sandero. Удар оказался настолько сильным, что обе машины вылетели с проезжей части. Водители обоих транспортных средств получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте происшествия.

Близкие друзья характеризуют погибшего как отзывчивого и жизнерадостного молодого человека, всегда готового протянуть руку помощи нуждающимся. У Даниеля была девушка, с которой они строили планы на будущее. Незадолго до трагедии он планировал продать свой автомобиль для решения финансовых вопросов, но не успел осуществить задуманное.

Церемония прощания с погибшим состоялась 3 октября в деревне Салихово. Сотрудники ГИБДД продолжают расследование обстоятельств аварии.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: соцсети