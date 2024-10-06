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20-летний парень разбился насмерть на трассе в Башкирии

20-летний парень разбился насмерть на трассе в Башкирии

22:00, 06 окт 2024

Трагический инцидент произошел в минувшую субботу на автомобильной трассе, соединяющей Нефтекамск и Янаул в Республике Башкортостан. Лобовое столкновение двух автомобилей привело к гибели обоих водителей, одним из которых оказался 20-летний студент из Янаула.

Даниель, недавно отпраздновавший свое двадцатилетие, учился в Удмуртском государственном университете в Ижевске. Молодой человек совмещал учебу с работой — трудился в кальянной и подрабатывал в такси, стремясь самостоятельно оплачивать свое образование. Роковой вечер застал его за рулем Lada Priora во время очередного вызова такси.

По данным предварительного расследования, автомобиль Даниеля столкнулся с Renault Sandero. Удар оказался настолько сильным, что обе машины вылетели с проезжей части. Водители обоих транспортных средств получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте происшествия.

Близкие друзья характеризуют погибшего как отзывчивого и жизнерадостного молодого человека, всегда готового протянуть руку помощи нуждающимся. У Даниеля была девушка, с которой они строили планы на будущее. Незадолго до трагедии он планировал продать свой автомобиль для решения финансовых вопросов, но не успел осуществить задуманное.

Церемония прощания с погибшим состоялась 3 октября в деревне Салихово. Сотрудники ГИБДД продолжают расследование обстоятельств аварии.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: соцсети
Теги: происшествия аварии
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