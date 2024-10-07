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Неисправность шасси помешала вылету самолета из Ханты-Мансийска в Уфу

Неисправность шасси помешала вылету самолета из Ханты-Мансийска в Уфу

09:36, 07 окт 2024

В субботу, 5 октября, пассажиры рейса Ханты-Мансийск - Уфа столкнулись с незапланированной задержкой вылета. Причиной стала техническая неисправность, выявленная во время предполетной подготовки воздушного судна.

Экипаж лайнера обнаружил серьезную техническую проблему на критическом этапе подготовки к взлету. Командир воздушного судна зафиксировал неполадки в механизме носовой стойки шасси - важнейшего элемента конструкции самолета, обеспечивающего безопасность при взлете и посадке.

После выявления технического сбоя экипаж принял единственно верное решение - отменить вылет. Специалисты наземных служб произвели буксировку воздушного судна обратно на стояночную площадку для проведения детального технического осмотра и устранения обнаруженной неисправности.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: происшествия авиаинцидент
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