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В Уфе пропали молодая мама и ее годовалая дочь

В Уфе пропали молодая мама и ее годовалая дочь

11:45, 07 окт 2024

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» объявил о срочных поисках двух жителей Уфы — 25-летней Анны Ахметшиной (Черезовой) и её годовалой дочери Дианы.

Согласно информации волонтёров, последний раз мать с ребёнком видели в столице Башкортостана. Анна Ахметшина, молодая женщина среднего телосложения, ростом 160 сантиметров, выделяется русыми волосами и карими глазами. В момент исчезновения она была одета в чёрную куртку, на ногах — белые кроссовки, а голову укрывала розовая шапка.

Её дочь Диана, которой едва исполнился год, имеет светло-русые волосы и голубые глаза. Малышка была одета в голубой комбинезон, на ножках — коричневые ботиночки, а голову защищала белая шапочка.

Если вы располагаете какими-либо сведениями о местонахождении Анны и Дианы Ахметшиных, незамедлительно сообщите по телефонам экстренных служб: 112 или горячей линии поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»: 8-800-700-54-52.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия поиск
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