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Пожары в Башкирии: более 150 погибших с начала года

Пожары в Башкирии: более 150 погибших с начала года

21:57, 07 окт 2024

В Республике Башкортостан наблюдается тревожная ситуация с пожарной безопасностью. По данным регионального управления МЧС, за первые девять месяцев 2024 года произошло более 7400 техногенных пожаров, последствия которых оказались катастрофическими для многих жителей республики.

Статистика погибших и пострадавших вызывает серьезную обеспокоенность специалистов. С января по октябрь огонь унес жизни 152 человек, включая девятерых детей. Еще 189 жителей получили ожоги и травмы различной степени тяжести. Благодаря оперативным действиям пожарных расчетов удалось спасти 1102 человека, оказавшихся в огненной ловушке.

В преддверии отопительного сезона МЧС Башкортостана усиливает профилактическую работу среди населения. Специалисты ведомства подчеркивают важность соблюдения базовых правил противопожарной безопасности, особенно в частных домах с печным отоплением.

Ключевые рекомендации по предотвращению пожаров

Эксперты выделяют несколько критически важных аспектов безопасной эксплуатации печного отопления. Первостепенное значение имеет регулярное техническое обслуживание: очистку дымоходов и печей от сажи необходимо проводить перед началом отопительного сезона и повторять процедуру каждые три месяца.

Специалисты настоятельно рекомендуют не оставлять работающие печи без присмотра и категорически запрещают доверять контроль за ними детям. Также важно соблюдать правильный режим топки: оптимальная продолжительность не должна превышать полутора часов, а частота — 2-3 раза в день. Это позволит избежать опасного перегрева конструкций.

Отдельное внимание следует уделить правилам хранения топлива. Категорически запрещается размещать дрова и другие горючие материалы на предтопочном листе, так как это создает высокий риск возгорания.

В современных условиях нельзя забывать и об электробезопасности. МЧС предупреждает: использование электроприборов с поврежденной изоляцией и перегрузка электросети — прямой путь к возникновению пожара.

В Краснокамском районе Башкирии погибла женщина при пожаре в частном доме

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: происшествия пожар
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