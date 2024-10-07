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В Башкирии водитель пострадал при опрокидывании Lada Granta в кювет

В Башкирии водитель пострадал при опрокидывании Lada Granta в кювет

22:13, 07 окт 2024

В понедельник, 7 октября, в башкирском городе Сибае произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Инцидент случился на Индустриальном шоссе, где автомобиль отечественного производства съехал с дороги и перевернулся.

По предварительным данным, за рулем Lada Granta находился 41-летний местный житель. По пока неустановленным причинам мужчина потерял контроль над транспортным средством, в результате чего машина оказалась в кювете. При опрокидывании автомобиля водитель получил травмы.

На место происшествия оперативно прибыли спасательные службы. Специалисты экстренных служб провели первичные мероприятия по оказанию помощи пострадавшему, после чего передали его бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшей транспортировки в лечебное учреждение.

В данный момент сотрудники соответствующих органов проводят расследование обстоятельств аварии. Специалистам предстоит установить точные причины, приведшие к съезду автомобиля с дороги и его опрокидыванию.

В связи с произошедшим инцидентом Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан обратился к автомобилистам с призывом проявлять максимальную бдительность при управлении транспортными средствами и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Теги: Сибай происшествия аварии
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