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В Башкирии водитель выехал на встречку и погиб в ДТП

В Башкирии водитель выехал на встречку и погиб в ДТП

09:14, 08 окт 2024

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Туймазинском районе Башкирии, где неосторожный маневр привел к фатальным последствиям.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел на 7-м километре автомобильной дороги, соединяющей населенные пункты Соловьевка и Нижнетроицкий. Водитель отечественного автомобиля ВАЗ-2110, управляемого 42-летним мужчиной, совершил выезд на полосу встречного движения. Этот маневр закончился лобовым столкновением с автомобилем китайского производства марки Changan.

Удар оказался настолько сильным, что водитель «десятки» получил несовместимые с жизнью травмы и скончался непосредственно на месте происшествия. В то же время 61-летний водитель автомобиля Changan, по счастливой случайности, избежал каких-либо травм.

В настоящее время сотрудники ГИБДД Башкортостана проводят расследование случившегося. Специалисты изучают все детали происшествия для установления точных причин и обстоятельств аварии.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Видео: ГИБДД по РБ
Теги: Туймазинский район происшествия аварии
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