В Башкирии водитель выехал на встречку и погиб в ДТП

09:14, 08 окт 2024

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Туймазинском районе Башкирии, где неосторожный маневр привел к фатальным последствиям.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел на 7-м километре автомобильной дороги, соединяющей населенные пункты Соловьевка и Нижнетроицкий. Водитель отечественного автомобиля ВАЗ-2110, управляемого 42-летним мужчиной, совершил выезд на полосу встречного движения. Этот маневр закончился лобовым столкновением с автомобилем китайского производства марки Changan.

Удар оказался настолько сильным, что водитель «десятки» получил несовместимые с жизнью травмы и скончался непосредственно на месте происшествия. В то же время 61-летний водитель автомобиля Changan, по счастливой случайности, избежал каких-либо травм.

В настоящее время сотрудники ГИБДД Башкортостана проводят расследование случившегося. Специалисты изучают все детали происшествия для установления точных причин и обстоятельств аварии.

Еще больше новостей можно узнать в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь на наши сообщества Вконтакте и Одноклассники.

Читайте также: В Башкирии водитель пострадал при опрокидывании Lada Granta в кювет

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ

Видео: ГИБДД по РБ