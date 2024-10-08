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Подросток в Уфе получил ожоги, разжигая печь газовым баллончиком

Подросток в Уфе получил ожоги, разжигая печь газовым баллончиком

14:49, 08 окт 2024

Пятнадцатилетний житель Уфы получил серьезные травмы, пытаясь ускорить процесс растопки банной печи нестандартным способом.

По имеющейся информации, подросток решил использовать газовый баллончик для розжига печи, что привело к трагическим последствиям. В результате неосторожного обращения с огнеопасным предметом юноша получил ожоги конечностей различной степени тяжести. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь.

Правоохранительные органы инициировали проверку обстоятельств происшествия. Следователям предстоит выяснить, как несовершеннолетний получил доступ к потенциально опасному оборудованию и кто несет ответственность за случившееся.

В связи с инцидентом региональное управление МЧС выступило с важным обращением к населению. Спасатели акцентируют внимание граждан на критической важности соблюдения правил безопасности при эксплуатации печного отопления. Среди ключевых требований:
— использование негорючих материалов для предтопочного листа
— строгий запрет на применение любых легковоспламеняющихся жидкостей при растопке
— регулярная очистка дымохода от накопившейся сажи
— недопустимость самостоятельного использования печей детьми и подростками.

Специалисты подчеркивают, что пренебрежение данными правилами может привести к серьезным последствиям, включая травмы и материальный ущерб.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа происшествия несчастный случай
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