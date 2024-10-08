В Башкирии во время геодезических работ от удара током погиб рабочий

19:10, 08 окт 2024

В Бакалинском районе Башкортостана произошла трагедия во время проведения геодезических изысканий. 3 октября 2024 года в результате несчастного случая погиб 39-летний специалист компании ООО «Геокомплекс» из Самары.

ЧП случилось вблизи села Карповка, где проводились плановые геодезические работы. По предварительным данным, сотрудник, управлявший специализированной буровой установкой на базе автомобиля «КамАЗ», по прибытии на рабочую площадку выполнил стандартную процедуру подготовки оборудования, подняв буровую мачту. После этого специалист покинул кабину транспортного средства.

Ситуация приняла неожиданный поворот, когда автомобиль самопроизвольно пришел в движение. Стремясь предотвратить возможные последствия, работник предпринял попытку остановить машину. В критический момент, когда он схватился за ручку водительской двери, произошло соприкосновение мачты буровой установки с линией электропередачи. Удар электрическим током оказался смертельным.

В настоящее время Государственная инспекция труда Республики Башкортостан инициировала комплексное расследование происшествия. Специалисты ведомства изучают все обстоятельства трагедии для установления точных причин случившегося и предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Автор: Вадим Рудаков