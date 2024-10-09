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В Башкирии ребенок упал с высоты 12 метров в шахту элеватора

В Башкирии ребенок упал с высоты 12 метров в шахту элеватора

09:15, 09 окт 2024

В башкирском городе Нефтекамске произошел инцидент, который благодаря оперативным действиям спасателей завершился благополучно. Двенадцатилетний мальчик, оказавшийся на территории местного элеватора, упал в шахту зернохранилища с высоты четвертого этажа.

Инцидент произошел 8 октября. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили подростка на дне шахты. Несмотря на серьезное падение с двенадцатиметровой высоты, мальчик оставался в сознании, хотя и не мог самостоятельно выбраться из-за полученных травм.

Спасательная операция потребовала особой осторожности и применения специального оборудования. Один из спасателей спустился к пострадавшему по страховочному канату. Используя специальную спасательную петлю, сотрудник МЧС обеспечил безопасный подъем подростка на поверхность.

После извлечения из шахты пострадавшего транспортировали на жестких носилках и передали бригаде скорой медицинской помощи. Медики диагностировали у мальчика множественные ушибы и травмы, после чего его доставили в городскую больницу Нефтекамска для оказания необходимой медицинской помощи.

В настоящее время следственные органы проводят расследование обстоятельств происшествия. Представители регионального управления МЧС призывают родителей усилить контроль за детьми и провести разъяснительные беседы об опасностях, которые таят в себе заброшенные и неохраняемые объекты.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: МЧС Башкирии
Теги: Нефтекамск происшествия несчастный случай
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