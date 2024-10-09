Авиалайнер вернулся в Уфу из-за проблем с шасси

09:21, 09 окт 2024

В минувший понедельник пассажирский рейс Уфа-Омск столкнулся с неординарной ситуацией, которая благодаря грамотным действиям экипажа завершилась благополучно.

Проблема возникла практически сразу после взлета, когда экипаж обнаружил неисправность механизма уборки шасси. Вместо стандартного режима полета, командир воздушного судна принял взвешенное решение: лайнер направился в зону ожидания, где на высоте более 1500 метров экипаж приступил к попыткам устранения технической неполадки.

На протяжении 25 минут пилоты предпринимали все возможные меры для решения проблемы. Когда стало очевидно, что неисправность невозможно устранить в воздухе, командир корабля активировал сигнал «Тревога» и взял курс на аэропорт вылета. Спустя семь минут лайнер успешно приземлился в аэропорту Уфы.

После посадки воздушное судно отбуксировали на специальную стоянку, где технические специалисты приступили к диагностике и ремонту выявленной неисправности.

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Автор: Вадим Рудаков