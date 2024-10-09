Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Авиалайнер вернулся в Уфу из-за проблем с шасси

Авиалайнер вернулся в Уфу из-за проблем с шасси

09:21, 09 окт 2024

В минувший понедельник пассажирский рейс Уфа-Омск столкнулся с неординарной ситуацией, которая благодаря грамотным действиям экипажа завершилась благополучно.

Проблема возникла практически сразу после взлета, когда экипаж обнаружил неисправность механизма уборки шасси. Вместо стандартного режима полета, командир воздушного судна принял взвешенное решение: лайнер направился в зону ожидания, где на высоте более 1500 метров экипаж приступил к попыткам устранения технической неполадки.

На протяжении 25 минут пилоты предпринимали все возможные меры для решения проблемы. Когда стало очевидно, что неисправность невозможно устранить в воздухе, командир корабля активировал сигнал «Тревога» и взял курс на аэропорт вылета. Спустя семь минут лайнер успешно приземлился в аэропорту Уфы.

После посадки воздушное судно отбуксировали на специальную стоянку, где технические специалисты приступили к диагностике и ремонту выявленной неисправности.

Еще больше новостей можно узнать в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь на наши сообщества Вконтакте и Одноклассники.

Неисправность шасси помешала вылету самолета из Ханты-Мансийска в Уфу

Читайте также:

Неисправность шасси помешала вылету самолета из Ханты-Мансийска в Уфу
Автор: Вадим Рудаков
Теги: происшествия авиаинцидент
Читайте также

Неисправность шасси помешала вылету самолета из Ханты-Мансийска в Уфу
Происшествия в Башкирии
Неисправность шасси помешала вылету самолета из Ханты-Мансийска в Уфу
Самолет, следовавший по маршруту Новый Уренгой - Уфа, объявил сигнал «Тревога»
Происшествия в Башкирии
Самолет, следовавший по маршруту Новый Уренгой - Уфа, объявил сигнал «Тревога»
Рейс Москва — Уфа был отменен из-за утери связи со спутниками
Происшествия в Башкирии
Рейс Москва — Уфа был отменен из-за утери связи со спутниками
Самолет, вылетевший из Уфы, подал сигнал о ЧС
Происшествия в Башкирии
Самолет, вылетевший из Уфы, подал сигнал о ЧС


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok