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Мошенники обманули уфимца на 1,3 млн рублей, сыграв на страхе перед мобилизацией

Мошенники обманули уфимца на 1,3 млн рублей, сыграв на страхе перед мобилизацией

09:28, 09 окт 2024

В Уфе раскрыта очередная афера, жертвой которой стал местный житель, потерявший более миллиона рублей из-за изощренной схемы мошенничества. Злоумышленники умело сыграли на актуальных общественных страхах и доверчивости граждан, создав многоходовую комбинацию с участием нескольких действующих лиц.

Преступная схема началась с, казалось бы, обычного телефонного звонка. Мошенники, представившись сотрудниками военкомата, уведомили мужчину о якобы полученной на его имя повестке. Следующим этапом стал звонок от «знакомой», которая рассказала о своем тревожном сновидении, где главным действующим лицом был потенциальный призывник. Она же порекомендовала обратиться к некоему Дамиру, якобы имеющему возможность урегулировать вопрос с военкоматом.

В ходе общения мнимый помощник убедил жертву в серьезности ситуации, назвав конкретную сумму в 900 тысяч рублей за решение проблемы. Не располагая требуемыми средствами, мужчина поддался на уговоры и оформил кредит. Однако аппетиты мошенников на этом не были удовлетворены — они убедили его взять дополнительный заем, в результате чего общая сумма ущерба достигла 1,3 миллиона рублей.

Развязка этой истории наступила лишь осенью, когда потерпевший случайно увидел телевизионный репортаж о задержании того самого Дамира за аналогичные преступления. Выяснилось, что мошенник специализировался на вымогательстве денег у родственников военнослужащих, обещая содействие в освобождении их близких из плена. После этого пострадавший обратился в правоохранительные органы, которые возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: Уфа происшествия мошенничество
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