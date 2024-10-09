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Поиски пропавшего в Уфе Дамира Адигамова длятся уже 194 дня

Поиски пропавшего в Уфе Дамира Адигамова длятся уже 194 дня

20:08, 09 окт 2024

В Уфе продолжается поисковая операция, начатая весной этого года после исчезновения двух школьников. Дамир Адигамов, которому на момент исчезновения было 14 лет, до сих пор не найден — поиски длятся уже 194 дня.

История началась 30 марта 2024 года, когда два подростка — Дамир Адигамов и его 13-летний друг Павел Паличев — пропали после спортивных соревнований. Оба мальчика занимались в детском центре «Меридиан» и показывали отличные результаты в спортивном туризме. Незадолго до исчезновения они стали победителями соревнований «Туристская лыжня — 2024», проходивших вблизи детского лагеря «Чайка».

Последний раз подростков видели, когда они отправились на прогулку в направлении лагеря после завершения соревнований. Связь с ними оборвалась внезапно, что вызвало тревогу у родителей. После безуспешных самостоятельных поисков родители обратились к правоохранительным органам и спасательным службам.

Первой зацепкой в расследовании стали найденные рюкзаки пропавших школьников 31 марта в лесном массиве около шестой пристани. Это послужило основанием для возбуждения уголовного дела по факту исчезновения подростков.

Спустя 58 дней интенсивных поисков произошло трагическое событие — спасатели обнаружили тело Павла Паличева на берегу реки Белой. Несмотря на это, поиски второго подростка не прекращаются.

В настоящее время спасательные службы Уфы, включая Управление гражданской защиты и ЦПСО АСС Госкомитета РБ по ЧС, продолжают активные поисковые работы. Специалисты регулярно обследуют как акваторию реки Белой, так и её береговую линию. За последние сутки поисковые группы проверили участок протяженностью 16 километров.

Найдено тело пропавшего в мае жителя Башкирии

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: УГЗ Уфы
Теги: Уфа происшествия поиск
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