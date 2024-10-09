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«ЛизаАлерт» ищет трех пропавших мотоциклистов в Башкирии

«ЛизаАлерт» ищет трех пропавших мотоциклистов в Башкирии

20:27, 09 окт 2024

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Башкортостан» начал операцию по поиску трех мотоциклистов, пропавших во время путешествия по республике. Молодые люди отправились в путь во вторник, 8 октября, намереваясь добраться из Иглино до села Ассы, однако до пункта назначения так и не доехали.

Тревогу забили родственники путешественников после того, как те перестали выходить на связь. Все трое являются опытными мотоциклистами и были экипированы соответствующим образом. На момент исчезновения каждый был одет в защитную мотоэкипировку ярких цветов и шлем.

— Самый молодой участник группы — 23-летний Айгиз Саиткулов, молодой человек среднего телосложения ростом 175 сантиметров, с темными волосами и карими глазами.
— Второй участник — Артем Гарифуллин, 27 лет, также кареглазый и темноволосый, ростом 170 сантиметров, нормального телосложения.
— Старший из группы — 34-летний Руслан Давлетшин, высокий (180 см) мужчина крепкого телосложения с характерной лысиной и серо-голубыми глазами.

Волонтеры поискового отряда призывают всех неравнодушных граждан присоединиться к поискам. Любая информация о возможном местонахождении мотоциклистов может оказаться решающей для их спасения. Очевидцев и всех, кто располагает какими-либо сведениями, просят незамедлительно связаться с координаторами поисков по телефонам горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или службой спасения 112.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: соцсети
Теги: происшествия поиск
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