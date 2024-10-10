Жители села в Башкирии страдают от нашествия насекомых

09:33, 10 окт 2024

В Башкирии небольшое село Дуслык в Туймазинском районе оказалось в эпицентре массового нашествия насекомых. Ситуация, обострившаяся в последние недели, вызывает серьёзную обеспокоенность как у местных жителей, так и у экологов.

Масштаб проблемы поражает воображение: окна домов буквально чернеют от полчищ мух, превративших некогда спокойную сельскую жизнь в постоянную борьбу с назойливыми насекомыми. Местные жители ежедневно вынуждены тратить значительные суммы на средства защиты от непрошеных «гостей», однако эффективность этих мер остается низкой.

Корень проблемы, по мнению местных жителей, кроется в деятельности близлежащей птицефабрики. Предприятие организовало хранение куриного помета на прилегающих к селу полях, создав тем самым идеальные условия для размножения насекомых. Зловоние от отходов производства усугубляет и без того тяжелую ситуацию.

Несмотря на многочисленные обращения жителей Дуслыка в контролирующие органы, включая Природнадзор и Роспотребнадзор, проблема остается нерешенной.

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Автор: Алия Карачурина

Фото: скриншот видео