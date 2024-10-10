В Башкирии пенсионер на «шестерке» устроил гонки с ДПС

09:59, 10 окт 2024

В Башкирии пожилой водитель «Жигулей» устроил опасные гонки с сотрудниками ДПС, которые завершились аварией. Происшествие случилось на трассе Юлдыбаево-Акъяр-Сара в Хайбуллинском районе республики.

Экипаж дорожно-патрульной службы обратил внимание на автомобиль ВАЗ-2106, который двигался по трассе значительно превышая скорость. Инспекторы подали водителю сигнал об остановке, однако тот проигнорировал требование правоохранителей и попытался скрыться.

Началось преследование нарушителя, во время которого водитель «шестерки» совершал рискованные маневры на дороге. Опасная погоня завершилась тем, что автомобиль съехал в кювет и перевернулся. По счастливой случайности, в результате дорожно-транспортного происшествия никто не получил травм.

Как выяснилось позже, за рулем находился 68-летний житель соседней Оренбургской области. Пенсионер отказался проходить медицинское освидетельствование. По факту происшествия сотрудники ГИБДД составили несколько административных протоколов, а транспортное средство нарушителя было эвакуировано на специализированную стоянку.

Информацию о случившемся подтвердил руководитель республиканской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов, опубликовав сообщение в социальных сетях.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ