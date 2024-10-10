Два пожара за одну ночь: в Башкирии расследуют серию поджогов
10:16, 10 окт 2024
В башкирском городе Нефтекамске за одну ночь пожарные расчеты дважды выезжали на вызовы в соседние многоквартирные дома. Предварительное расследование указывает на возможность умышленных поджогов.
Первый сигнал о возгорании поступил в экстренные службы около шести часов утра. Инцидент произошел в девятиэтажном доме по улице Дзержинского, где на четвертом этаже загорелся почтовый ящик на лестничной площадке. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось быстро эвакуировать двух жильцов и потушить начинающийся пожар.
Вскоре после этого спасатели получили второй вызов из соседнего здания. На этот раз огонь охватил входную дверь в тамбуре и детскую коляску, находившуюся на восьмом этаже. Пожарные команды эвакуировали трех человек, включая одного ребенка.
К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших. В настоящее время на месте работает следственная группа, которая проводит расследование причин возгораний. Эксперты рассматривают версию о преднамеренных поджогах как основную.
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