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В Уфе орудуют мошенники, выманивающие деньги под предлогом помощи на дороге

В Уфе орудуют мошенники, выманивающие деньги под предлогом помощи на дороге

14:18, 10 окт 2024

В Уфе набирает обороты новый вид мошенничества, где преступники разыгрывают целые спектакли на дорогах города, используя психологические манипуляции и присутствие детей для получения денег от отзывчивых автомобилистов.

Недавний инцидент ярко иллюстрирует действия аферистов. На мосту в центре города, на пересечении улиц Заки Валиди и Салавата Юлаева, молодая автомобилистка стала очередной жертвой мошенников. Увидев машину с включенной аварийной сигнализацией и активно жестикулирующего мужчину возле неё, девушка остановилась, чтобы помочь — особенно когда заметила ребёнка в салоне автомобиля.

Мошенник применил классическую тактику психологического давления. Обращаясь к девушке как к «сестре», он быстро и эмоционально изложил историю о том, как его обманули, и теперь ему срочно нужны деньги на бензин, чтобы добраться домой. Преступник умело использовал напор в разговоре, не позволяя жертве обдумать ситуацию. В результате девушка отдала все имевшиеся при себе наличные — 1400 рублей.

По словам пострадавшей, только после совершенного она осознала, что стала жертвой мошенничества. Преступник продемонстрировал высокий уровень манипулятивных навыков, использовав целый набор психологических приёмов.

Масштаб проблемы подтверждает и известная уфимская телеведущая и блогер Гузель Галимова, которая предупредила своих подписчиков об участившихся случаях подобного мошенничества. В социальных сетях пользователи отмечают, что преступники действуют в разных районах города, меняют автомобили и всегда имеют респектабельный внешний вид.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия мошенничество
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