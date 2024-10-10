В Башкирии агрессивная лиса атаковала пенсионерок

14:49, 10 окт 2024

Накануне жители башкирского села Кусимовский рудник столкнулись с неожиданной угрозой — дикая лиса атаковала двух местных жительниц.

Инцидент случился в центре села, где 87-летняя местная жительница проводила время на скамейке возле своего дома. Внезапно из ближайших кустов выскочила лиса и набросилась на пожилую женщину. На крики о помощи откликнулась 65-летняя односельчанка, которая, не раздумывая, поспешила на выручку. Однако животное, вместо того чтобы отступить, атаковало и второго человека, нанеся обеим женщинам множественные укусы.

Ситуацию частично удалось взять под контроль благодаря решительным действиям местного жителя, который, вооружившись метлой, попытался отпугнуть агрессивное животное громкими звуками и взмахами. Его вмешательство дало пострадавшим время дождаться прибытия спасателей, которые поймали дикое животное.

В настоящее время лисица находится под наблюдением ветеринаров, которые проведут необходимые исследования на наличие вируса бешенства. Подозрительное поведение лисы — несвойственная дневная активность и немотивированная агрессия — заставляет специалистов серьезно опасаться возможного заболевания.

Главный эпидемиолог Аскаровской Центральной районной больницы Гульгина Рамазанова выступила с предупреждением для местных жителей. Она подчеркнула критическую важность немедленного обращения за медицинской помощью для всех, кто имел любой, даже минимальный контакт с животным. По словам специалиста, вирус бешенства может проникнуть в организм через малейшие повреждения кожи, а само заболевание до сих пор остается неизлечимым. Единственной эффективной мерой защиты является своевременная вакцинация.

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Автор: Семен Подгорный