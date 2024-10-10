Найдено тело пропавшего в Уфе 59-летнего мужчины

22:21, 10 окт 2024

В Уфе завершилась двухнедельная поисковая операция, которая, к несчастью, закончилась трагически. Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Башкортостан» подтвердил об обнаружении тела 59-летнего жителя Уфы, считавшегося пропавшим с конца сентября.

История началась 24 сентября, когда мужчина после визита к родственникам в микрорайоне Черниковка перестал выходить на связь. По имеющейся информации, в последний раз очевидцы заметили его недалеко от территории ВАЗа. Мужчина направлялся к остановке общественного транспорта «Кремлевская», планируя воспользоваться автобусным маршрутом № 9 до населенного пункта Турбаслы.

На протяжении более двух недель судьба уфимца оставалась неизвестной. В поисковой операции принимали активное участие не только сотрудники правоохранительных органов, но и добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан», а также родственники и друзья пропавшего. Масштабные поиски охватили значительную территорию города и прилегающих районов.

9 октября поисковый отряд опубликовал в своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте» информацию об обнаружении тела пропавшего мужчины. Детали произошедшего и причины смерти в настоящее время не разглашаются в интересах следствия. Волонтеры поискового отряда выразили глубокие соболезнования семье и близким погибшего.

Автор: Алия Карачурина

Фото: соцсети