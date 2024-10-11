88-летний мужчина погиб при ночном пожаре в Башкирии
13:07, 11 окт 2024
В ночь на пятницу жители башкирского города Баймака стали свидетелями трагического происшествия. Огонь охватил частный деревянный дом по улице Худайбердина, в результате чего погиб пожилой местный житель.
По информации, предоставленной региональным управлением МЧС по Республике Башкортостан, пожарные команды оперативно прибыли на место происшествия после получения сигнала о возгорании. Несмотря на быстрое реагирование спасателей, им не удалось предотвратить гибель 88-летнего владельца дома.
Пламя успело значительно повредить деревянную постройку. В ходе тушения огня и последующего осмотра помещения спасатели нашли тело пенсионера, который, к сожалению, уже не подавал признаков жизни.
В данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Эксперты проводят тщательное расследование, направленное на установление точных причин возникновения пожара и выяснение всех обстоятельств этого трагического инцидента.